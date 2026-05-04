Полила этим — укроп попер как сумасшедший: копеечная подкормка дает густую зелень

Укроп кажется простым, но на деле легко вырастает бледным и редким. Секрет пышной зелени — не в дорогих удобрениях, а в грамотной подкормке. Один доступный настой способен заметно ускорить рост и вернуть аромат.

Начинать стоит с почвы: укроп любит рыхлый питательный грунт с перегноем или компостом. Полив — регулярный, но без болота: пересушка делает листья грубыми, а избыток воды губит корни.

Для роста можно добавить немного минеральных удобрений, но есть более простой вариант — настой крапивы. В ней много азота и калия, которые отвечают за густоту и насыщенный цвет зелени.

Готовится все легко: свежую или сухую крапиву заливают горячей водой, настаивают несколько часов, процеживают и разводят — литр настоя на ведро воды. Поливают под корень, не задевая листья.

Такую подкормку делают раз в пару недель. В итоге укроп растет плотным, сочным и действительно ароматным — без лишних трат и сложных схем.

