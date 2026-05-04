Листья вдруг желтеют — и вид уже не тот: монстера подает сигнал: 5 скрытых причин

Листья вдруг желтеют — и вид уже не тот: монстера подает сигнал: 5 скрытых причин

Монстера умеет «разговаривать» с хозяином через листья. Стоит им пожелтеть — значит, что-то пошло не так. Хорошая новость: чаще всего проблему можно быстро исправить, если понять причину.

Первое — полив. И пересушка, и перелив дают одинаковый результат: листья теряют цвет. Поливайте, когда верхний слой почвы подсохнет, и не забывайте про дренаж. Второй момент — свет. Монстере нужен яркий, но рассеянный свет: в темноте листья желтеют, а под прямыми лучами — обгорают.

Третья причина — сухой воздух. Особенно зимой: края листьев сохнут и желтеют. Помогают опрыскивания или увлажнитель. Четвертый фактор — вредители. Клещи и трипсы быстро вытягивают соки, поэтому листья покрываются пятнами и бледнеют.

И пятое — питание. Недостаток и избыток удобрений одинаково вредны. Подкармливайте умеренно, лучше чуть слабее нормы. Проверяя эти пункты по очереди, можно вернуть монстере здоровый и яркий вид.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.