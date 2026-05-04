День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 13:14

Листья вдруг желтеют — и вид уже не тот: монстера подает сигнал: 5 скрытых причин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Монстера умеет «разговаривать» с хозяином через листья. Стоит им пожелтеть — значит, что-то пошло не так. Хорошая новость: чаще всего проблему можно быстро исправить, если понять причину.

Первое — полив. И пересушка, и перелив дают одинаковый результат: листья теряют цвет. Поливайте, когда верхний слой почвы подсохнет, и не забывайте про дренаж. Второй момент — свет. Монстере нужен яркий, но рассеянный свет: в темноте листья желтеют, а под прямыми лучами — обгорают.

Третья причина — сухой воздух. Особенно зимой: края листьев сохнут и желтеют. Помогают опрыскивания или увлажнитель. Четвертый фактор — вредители. Клещи и трипсы быстро вытягивают соки, поэтому листья покрываются пятнами и бледнеют.

И пятое — питание. Недостаток и избыток удобрений одинаково вредны. Подкармливайте умеренно, лучше чуть слабее нормы. Проверяя эти пункты по очереди, можно вернуть монстере здоровый и яркий вид.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.
Проверено редакцией
Читайте также
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Общество
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Общество
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Посадила для красоты — а земля устала: три растения, которые тихо гробят почву
Общество
Посадила для красоты — а земля устала: три растения, которые тихо гробят почву
Белый налет на крыжовнике — фу, но я знаю трюк: спасаю кусты без лишней химии и нервов
Общество
Белый налет на крыжовнике — фу, но я знаю трюк: спасаю кусты без лишней химии и нервов
Сажаю эти «живые духи» — и аромат из сада идет в дом: самые вкусно пахнущие растения без хлопот
Общество
Сажаю эти «живые духи» — и аромат из сада идет в дом: самые вкусно пахнущие растения без хлопот
Общество
растения
цветы
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.