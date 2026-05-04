Бросьте семена в грунт в мае — в августе клумба зацветет снежными шапками до 12 см. Многолетник-трудяга для красивого сада

Тысячелистник «белоснежный зефир» — это облако, которое спустилось на землю и застыло в вашем саду до глубокой осени. Его плотные щитковидные соцветия диаметром до 10–12 см напоминают пышные шапки взбитых сливок или сахарную вату.

Многочисленные белые корзинки с легким кремовым оттенком создают иллюзию невесомости, а ажурная, папоротниковидная листва серебристо-зеленого цвета придает куртине изящество даже до начала цветения. Стебли прочные, до 60–80 см высотой, не полегают и идеально подходят для срезки — в букетах «белоснежный зефир» стоит до двух недель, сохраняя свежесть и форму.

Этот сорт цветет с июня по сентябрь, а если после первой волны срезать увядшие соцветия, тысячелистник порадует второй волной. Он неприхотлив до невероятности: засухоустойчив, морозостоек (до -35 °C), растет на любой почве, кроме болотистой, и не болеет. Размножается делением куста каждые 3-4 года. Тысячелистник идеален для создания белых садов, миксбордеров в стиле «новой волны» и для сухоцветных композиций. Единственное, что ему нужно, — солнечное место, тогда цветение будет самым пышным и ароматным.

Мария Левицкая
