Каждый год выделяю под них уголок: сажаю сухоцветы — красота в саду, а зимой в букетах дома

Раньше смотрела на такие цветы как на что-то второстепенное, а теперь каждый сезон обязательно оставляю для них место. Они хороши и летом на клумбе, и потом в вазах, когда сад уже давно ушел на покой. Именно такие растения дают двойную пользу: украшают участок и не теряют декоративности после срезки.

Одна из самых удачных находок — статица «коралловые рифы». Это засухоустойчивый однолетник с прямыми стеблями высотой до 80 см и яркими щитковидными соцветиями. В саду она смотрится легко и нарядно, особенно в миксбордерах и на солнечных участках. А после срезки и сушки почти не меняется: держит и форму, и цвет, поэтому зимой букеты получаются такими же красивыми, как летом. Из похожих красивых сортов статицы еще часто выбирают «суприм», «американ бьюти» и «блу норт».

К статице я бы обязательно добавила еще два похожих по настроению сухоцвета. Первый — гомфрена. У нее аккуратные шаровидные соцветия, она долго цветет, хорошо переносит жару и очень красиво смотрится как в клумбе, так и в зимних композициях. Из удачных сортов можно обратить внимание на «гном», «пурпурная» и «клубничная поляна».

Второй — гелихризум, или бессмертник. У него плотные, словно бумажные цветки, которые отлично сохраняются после сушки и делают любой букет более объемным и выразительным. Среди эффектных вариантов особенно хороши «серебряная роза», «яркий букет» и «швейцарские гиганты».

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который живет до 100 лет. Кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская.