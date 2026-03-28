Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 15:01

Каждый год выделяю под них уголок: сажаю сухоцветы — красота в саду, а зимой в букетах дома

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Раньше смотрела на такие цветы как на что-то второстепенное, а теперь каждый сезон обязательно оставляю для них место. Они хороши и летом на клумбе, и потом в вазах, когда сад уже давно ушел на покой. Именно такие растения дают двойную пользу: украшают участок и не теряют декоративности после срезки.

Одна из самых удачных находок — статица «коралловые рифы». Это засухоустойчивый однолетник с прямыми стеблями высотой до 80 см и яркими щитковидными соцветиями. В саду она смотрится легко и нарядно, особенно в миксбордерах и на солнечных участках. А после срезки и сушки почти не меняется: держит и форму, и цвет, поэтому зимой букеты получаются такими же красивыми, как летом. Из похожих красивых сортов статицы еще часто выбирают «суприм», «американ бьюти» и «блу норт».

К статице я бы обязательно добавила еще два похожих по настроению сухоцвета. Первый — гомфрена. У нее аккуратные шаровидные соцветия, она долго цветет, хорошо переносит жару и очень красиво смотрится как в клумбе, так и в зимних композициях. Из удачных сортов можно обратить внимание на «гном», «пурпурная» и «клубничная поляна».

Второй — гелихризум, или бессмертник. У него плотные, словно бумажные цветки, которые отлично сохраняются после сушки и делают любой букет более объемным и выразительным. Среди эффектных вариантов особенно хороши «серебряная роза», «яркий букет» и «швейцарские гиганты».

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который живет до 100 лет. Кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская.

Проверено редакцией
сады
цветы
дачи
огород
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Норвежские военные переняли преступную тактику ВСУ
Переворот Mercedes Benz G после мощного ДТП с Toyota попал на видео
Египет пошел на крайние меры из-за войны с Ираном
Ревнивый россиянин устроил разборки в массажном кабинете
Роспотребнадзор высказался об угрозе нашествия гигантских клещей
Военэксперт предрек фатальную судьбу украинским объектам на Ближнем Востоке
Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты Ирана
Захарова указала на грубое нарушение ДНЯО противниками Ирана
Захарова предрекла катастрофу из-за ударов по ядерным объектам Ирана
Туристы устроили охоту за топливом на популярном курорте
Россиянка погибла в результате удара ВСУ под Херсоном
Россиянам рассказали, выгодно ли владеть электромобилем
«Работа домохозяек»: глава Rheinmetall унизил украинские дроны
Психолог из Владикавказа признался в совращении полусотни детей
Скончался актер из «Назад в будущее»
Беженка назвала две причины, по которым финские наемники едут на Украину
На Западе объяснили, как Каллас подставила ЕС в украинском вопросе
Власти Ирака не спешат открывать небо для самолетов
Уснула и не проснулась? Россиянка загадочно погибла в «любимом Тбилиси»
Гость повздорил с женихом на свадьбе и накинулся на него с ножом
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.