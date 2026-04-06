Дмитриев спрогнозировал трудные времена для Европы из-за одного решения

Отказ ЕС от российской энергетики влечет за собой трудные времена для Европы, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, ЕС «принимает глупые идеологические решения».

Отказ ЕС от российской энергетики и другие глупые идеологические решения предвещают чрезвычайно трудные времена для Европы, — написал Дмитриев.

Он также добавил, что новые энергетические соглашения между Россией и странами Азии являются недвусмысленным доказательством невозможности изолировать Россию.

Ранее Дмитриев заявил, что «клоуны из ЕС» заняты нападками на других членов Союза, а не поиском энергетических решений в условиях отсутствия нефти и газа. Так он прокомментировал выпад польского премьера Дональда Туска в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы МИД страны Петера Сийярто. Глава РФПИ заявил, что они «давно покинули Европу».

Кроме того, Дмитриев уверен, что нынешняя ситуация напоминает начало пандемии COVID-19 — мир на пороге серьезных изменений, но некоторые еще не поняли, что грядет серьезный кризис.