06 апреля 2026 в 09:51

Дмитриев спрогнозировал трудные времена для Европы из-за одного решения

Дмитриев: отказ ЕС от энергетики РФ влечет трудные времена для Европы

Кирилл Дмитриев
Отказ ЕС от российской энергетики влечет за собой трудные времена для Европы, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, ЕС «принимает глупые идеологические решения».

Отказ ЕС от российской энергетики и другие глупые идеологические решения предвещают чрезвычайно трудные времена для Европы, — написал Дмитриев.

Он также добавил, что новые энергетические соглашения между Россией и странами Азии являются недвусмысленным доказательством невозможности изолировать Россию.

Ранее Дмитриев заявил, что «клоуны из ЕС» заняты нападками на других членов Союза, а не поиском энергетических решений в условиях отсутствия нефти и газа. Так он прокомментировал выпад польского премьера Дональда Туска в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы МИД страны Петера Сийярто. Глава РФПИ заявил, что они «давно покинули Европу».

Кроме того, Дмитриев уверен, что нынешняя ситуация напоминает начало пандемии COVID-19 — мир на пороге серьезных изменений, но некоторые еще не поняли, что грядет серьезный кризис.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игорь Саруханов изобрел свой способ «прибавки» к пенсии
В МИД России раскрыли, когда запустят безвиз с Саудовской Аравией
Путин поставил сроки разработки стратегии развития креативной экономики
Удары по Украине сегодня, 6 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Значительная часть российского региона осталась без света
Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, сильная усталость, апатия
Машина врезалась в российский самолет в аэропорту Стамбула
На Украине призвали срочно заканчивать конфликт с Россией
Невролог дала советы, как правильно подготовить организм к веломарафону
Названа вероятная причина больших потерь американской авиации в Иране
Для единственного выжившего в Охотском море запросили жесткое наказание
Стало известно, как ВС России могут ответить на удары по шахте в ЛНР
Эстония попросила Украину не запускать БПЛА через ее воздушное пространство
Агент Киева раскрыл, где должна была сработать бомба в Курской области
Американист ответил, как Трамп может кардинально изменить ситуацию в Иране
«Создают мертвую зону»: названа главная проблема ВСУ
В Венгрии обнаружили возможную неизвестную картину Ван Гога
ВСУ пытались атаковать обе действующие ТЭС в ДНР
В Роскосмосе заявили о подготовке к экспедиции на другую планету
Южнокорейская разведка раскрыла, к чему готовят дочь Ким Чен Ына
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

