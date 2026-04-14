14 апреля 2026 в 15:55

В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом

Эксперт РСТ Белов: Бельгия вошла в список самых дорогих зарубежных направлений

Бельгия, Мальдивы, Монако и Фиджи стали одними из самых дорогих направлений отдыха за рубежом, заявил в беседе с 360.ru эксперт Российского союза туриндустрии Павел Белов. В этот список также вошли Сейшельские острова и США.

Абсолютным рекордсменом математически стали Фиджи со средним чеком $423, однако туда доезжают единицы туристов, поэтому для статистики это скорее исключение, — отметил Белов.

По его словам, основные статьи расходов туристов традиционно включают проживание в отелях, питание в ресторанах, покупки в супермаркетах и магазинах одежды. В 2026 году резко вырос интерес россиян к развлечениям, уходу за собой и активному отдыху. Самый значительный прирост среди категорий с заметным оборотом показали театральные кассы и развлекательные шоу — 172,5%.

Эксперт РСТ добавил, что, несмотря на общее увеличение расходов, туристы стали экономить на медицинских услугах. Затраты на лечебный уход и связанные со здоровьем процедуры сократились почти вдвое — на 45,3%.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил, что глобальная геополитическая напряженность, включая военные действия в Иране, и продолжающийся энергокризис привели к удорожанию авиаперевозок. Он пояснил, что корректируются не базовые тарифы, а именно таксы и топливные сборы — авиакомпании повысили их на популярных направлениях от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

