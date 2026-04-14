Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали

Счета компании, владеющей особняком экс-замминистра обороны Тимура Иванова, были заблокированы из-за налоговой задолженности, сообщил Telegram-канал Baza. К концу 2025 года сумма долга перед ФНС составила около 191 тыс. рублей.

Речь идет о фирме «Дворянское гнездо», которая оформлена на водителя бывшего чиновника. Прежде компания накопила задолженность в размере 1,1 млн рублей, однако большую часть суммы ей удалось погасить.

Несмотря на это, оставшийся долг стал основанием для блокировки счетов. При этом в последние годы финансовое положение компании ухудшалось: с 2021 года она работает с убытками, а по итогам 2025 года ушла в минус на 5,5 млн рублей.

Кроме того, с лета прошлого года фирма перестала оплачивать коммунальные услуги особняка. В частности, задолженность перед «Мосводоканалом» в размере 45 тыс. рублей была взыскана через суд.

Ранее стало известно, что судебные приставы приступили к принудительному взысканию более 4 млрд рублей в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, осужденного за растрату и вывод средств из банка «Интеркоммерц». Соответствующие исполнительные производства были открыты на основании материалов, поступивших из Мосгорсуда.