Крупный российский банк предупредил клиентов о неполадках Т-Банк предупредил о сложностях в работе приложения на устройствах Apple

У некоторых клиентов Т-Банка могут возникать проблемы с входом в мобильное приложение на устройствах Apple, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации. Там подчеркнули, что неполадки не связаны с работой самого сервиса.

По данным сервиса «Сбой.рф», за сутки о проблемах сообщили 705 пользователей, в то время как накануне — 41 человек. Из них 30% жалоб поступило из Москвы, 13% — из Санкт-Петербурга, 6% — из Новосибирской и Челябинской областей.

До этого массовый сбой в приложении «Парковки Москвы» привел к ошибкам входа и невозможности оплаты у части пользователей. При запуске сервиса на главном экране у пользователей появлялось уведомление о сбое сервера и недоступности функций оплаты, после чего система предлагала повторить попытку позже.

До этого резкий рост жалоб на перебои в работе Telegram зафиксирован в России. Число обращений увеличилось в четыре раза. Доля сетевых ошибок при подключении к мессенджеру достигла максимального уровня и составила 100%.