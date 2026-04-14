В работе приложения «Парковки Москвы» произошел сбой

В работе приложения «Парковки Москвы» произошел массовый сбой — при попытке входа у некоторых пользователей на главном экране появлялось сообщение об ошибке сервера и недоступности оплаты, сообщило РИА Новости. Приложение просило повторить попытку позже.

В пресс-службе Московского паркинга оперативно отреагировали на инцидент. Представители оператора сообщили агентству о восстановлении работы после временных ограничений.

На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме. На период неработоспособности сервисов штрафы за неоплату парковки не выносились, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Т-Банка сообщили, что у некоторых клиентов кредитной организации могут возникать проблемы со входом в мобильное приложение на устройствах Apple. Там подчеркнули, что неполадки не связаны с работой самого сервиса.

До этого сообщалось, что резкий рост жалоб на перебои в работе Telegram зафиксирован в России. Число обращений увеличилось в четыре раза. Доля сетевых ошибок при подключении к мессенджеру достигла максимального уровня и составила 100%.