Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 16:18

В работе приложения «Парковки Москвы» произошел сбой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В работе приложения «Парковки Москвы» произошел массовый сбой — при попытке входа у некоторых пользователей на главном экране появлялось сообщение об ошибке сервера и недоступности оплаты, сообщило РИА Новости. Приложение просило повторить попытку позже.

В пресс-службе Московского паркинга оперативно отреагировали на инцидент. Представители оператора сообщили агентству о восстановлении работы после временных ограничений.

На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме. На период неработоспособности сервисов штрафы за неоплату парковки не выносились, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Т-Банка сообщили, что у некоторых клиентов кредитной организации могут возникать проблемы со входом в мобильное приложение на устройствах Apple. Там подчеркнули, что неполадки не связаны с работой самого сервиса.

До этого сообщалось, что резкий рост жалоб на перебои в работе Telegram зафиксирован в России. Число обращений увеличилось в четыре раза. Доля сетевых ошибок при подключении к мессенджеру достигла максимального уровня и составила 100%.

Москва
сбои
паркинг
приложения
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.