Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 12:48

Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» за сутки уничтожили 50 вражеских беспилотников над Белгородской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Атаки отражались в семи округах региона с 13 по 14 апреля. Основная часть дронов была ликвидирована с помощью стрелкового оружия и систем радиоэлектронной борьбы.

Подразделение «БАРС» нейтрализовало 21 аппарат, включая ударные модели «Хорнет» и разведчиков «Мара» и «Гор». Группа «Орлан» совместно с бойцами самообороны вывела из строя еще 29 БПЛА, большая часть которых была сбита в Белгородском и Шебекинском округах. В списке уничтоженной техники значатся десятки FPV-дронов и беспилотников самолетного типа.

Благодарю всех бойцов за эффективную работу по ликвидации вражеских беспилотников! Победа будет за нами! — подчеркнул Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали АЗС «Роснефть» во Льгове Курской области во время пасхального перемирия. Кроме того, ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА в российском приграничье.

Регионы
Белгородская область
ВС РФ
ПВО
беспилотники
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.