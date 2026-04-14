Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников Гладков: за сутки над Белгородской областью сбили 50 украинских дронов

Подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» за сутки уничтожили 50 вражеских беспилотников над Белгородской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Атаки отражались в семи округах региона с 13 по 14 апреля. Основная часть дронов была ликвидирована с помощью стрелкового оружия и систем радиоэлектронной борьбы.

Подразделение «БАРС» нейтрализовало 21 аппарат, включая ударные модели «Хорнет» и разведчиков «Мара» и «Гор». Группа «Орлан» совместно с бойцами самообороны вывела из строя еще 29 БПЛА, большая часть которых была сбита в Белгородском и Шебекинском округах. В списке уничтоженной техники значатся десятки FPV-дронов и беспилотников самолетного типа.

Благодарю всех бойцов за эффективную работу по ликвидации вражеских беспилотников! Победа будет за нами! — подчеркнул Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали АЗС «Роснефть» во Льгове Курской области во время пасхального перемирия. Кроме того, ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА в российском приграничье.