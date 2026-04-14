Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам

В ежедневный рацион рекомендуется добавлять минтай, пикшу и навагу — эти виды рыб отличаются не только сбалансированным составом, но и доступностью, заявила в беседе с aif.ru диетолог Анна Цуканова. Она также посоветовала употреблять сельдь и скумбрию, в которых содержится обилие омега-3 — жирных кислот.

Регулярное употребление рыбы не только разнообразит рацион, но и служит действенной защитой от стресса, отметила Цуканова. Благодаря белку, микроэлементам и антиоксидантам рыба поддерживает энергию, уменьшает скрытое воспаление и помогает системам очищения организма работать эффективно.

Селен, содержащийся в рыбе, входит в состав антиоксидантных ферментов, защищающих клетки от повреждений свободными радикалами. Не менее важны йод, поддерживающий работу щитовидной железы, и цинк, участвующий в иммунных реакциях и восстановлении тканей. По словам врача, в совокупности эти вещества помогают печени — главному органу детоксикации.

