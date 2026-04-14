Замороженная брокколи! 5 лучших рецептов: в сливках, с яйцом и в пироге

Замороженная брокколи — палочка-выручалочка зимой, но есть у нее плохая привычка: превращаться в кашу, как пишут в отзывах на некоторые рецепты, «с привкусом болота». Все потому, что в этом полезном полуфабрикате много льда. Рассказываем, как реанимировать зеленые соцветия и приготовить пять блюд.

Важный совет!

Главное правило работы с замороженной брокколи — не размораживать ее заранее. Иначе получите то самое «болото». Бросайте полуфабрикат в кипяток или на горячую сковороду прямо из морозилки. И не варите дольше 3–4 минут, иначе структура разрушится.

Рецепт № 1: брокколи в сливочном соусе: гарнир за 10 минут

Идеально к стейку, рыбе или просто с хлебом.

Нагрейте сковороду с маслом, бросьте 400 г замороженной брокколи. Обжаривайте 3 минуты на сильном огне, чтобы выпарилась влага. Добавьте 2 зубчика чеснока и 200 мл сливок 20%. Тушите 3–4 минуты. В конце — соль, перец, щепотка мускатного ореха и пармезан (если не в пост). В пост — посыпьте жареными семечками или кедровыми орехами.

Рецепт № 2: омлет/яичница с брокколи: сытный завтрак

Брокколи отлично заменяет начинку для омлета. Да, это действительно вкусно: мы проверили.

Обжарьте 200 г брокколи на масле 3 минуты. Взбейте 3 яйца с 50 мл молока, солью. Залейте овощи, убавьте огонь и накройте крышкой. Через 5 минут омлет готов. Подавайте с зеленью. Лайфхак: если хотите корочку, не накрывайте крышкой, а поджарьте до румянца снизу.

Как приготовить брокколи вкусно Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3: крем-суп из брокколи: простейший обед

Суп, который съедается быстрее, чем варится.

Отварите 500 г брокколи в 500 мл кипящей воды или бульона ровно 5 минут. Не сливайте воду! Добавьте 100 г плавленого сырка (или 2 вареные картофелины для густоты) и пробейте блендером. Посолите, поперчите. Подавайте с сухариками и каплей масла.

Рецепт № 4: брокколи в кляре: полезная альтернатива наггетсам

Дети, которые ненавидят овощи, съедают это за обе щеки.

Разогрейте масло во фритюре или в глубокой сковороде. Приготовьте кляр: яйцо, 100 мл молока, 100 г муки, соль. Обмакните соцветия (берите размороженные, предварительно промокните каждое соцветие бумажным полотенцем) в кляр и жарьте до золотистого цвета. Посолите сразу после жарки. Подавайте со сметаной или постным майонезом.

Рецепт № 5: брокколи на сковороде гриль: для ПП и гарниров

Минимум масла, а значит, такое блюдо будет полезным.

Разогрейте сковороду гриль до дыма. Смешайте замороженную брокколи (не размораживая) с 1 ст. ложкой масла, солью, перцем и чесночным порошком. Жарьте порциями, чтобы соцветия не лежали друг на друге, по 3–4 минуты до появления черных полосок. Подавайте с лимоном или соевым соусом.

Рецепты с брокколи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Почему брокколи горчит?

Если вам попалась горькая брокколи, добавьте при варке щепотку сахара или каплю лимонного сока. Для замороженной это редкость, но бывает. А еще горечь часто появляется, если брокколи переварена — следите за временем.

Замороженная брокколи — это очень даже вкусно. И убедить в этом даже ее противников помогут наши рецепты. А еще брокколи поможет вам сэкономить часы, ведь ее не надо резать! Главное — не переваривать и не размораживать. Освоите эти пять рецептов — и будете покупать ее пачками даже летом.

3 рецепта котлет в духовке смотрите на нашем сайте.