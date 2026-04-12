Мой рулет из брокколи с пикантной начинкой — это обман, от которого все в восторге

Я всегда ищу хитрые способы накормить семью полезными овощами. Этот рулет — мой главный козырь. Он выглядит как изысканная закуска, а по сути — гениальная маскировка для брокколи.

Ингредиенты

Для коржа: 500 г брокколи, 3 яйца, 100 мл сливок 20%, 50 г пармезана, соль, белый перец. Для начинки: 250 г творога, 150 г брынзы, 3 помидора, соль по вкусу. Для выпечки: растительное масло для смазки.

Приготовление

Брокколи варю 5 минут, обсушиваю. Отделяю желтки от белков, белки убираю в холодильник. Брокколи, желтки, сливки и пармезан взбиваю в пюре. Белки взбиваю в пену, аккуратно вмешиваю.

Выливаю на пергамент, разравниваю в пласт 0,5–0,7 см. Выпекаю при 200 °C 12 минут.

Помидоры ошпариваю, снимаю кожуру, взбиваю с творогом и брынзой. Горячий корж переворачиваю на новый пергамент, снимаю старый.

Сворачиваю в рулет с бумагой, остужаю. Разворачиваю, намазываю начинку, сворачиваю без бумаги. Убираю в холодильник на 30 минут.

Подаю этот рулет охлажденным, нарезанным на толстые ломтики. Он самодостаточный, но отлично идет с легким зеленым салатом.

Мой секрет: в начинку я иногда добавляю щепотку острого перца чили или пару зубчиков запеченного чеснока — это дает потрясающую пикантную ноту.

