Инфекционист раскрыл пугающую опасность менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция может привести к появлению менингита, рассказал «Вечерней Москве» академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин. Он отметил, что болезнь может развиться при сниженном иммунитете.

Также иногда менингит перетекает в энцефалит. Менингоэнцефалит говорит уже о поражении тканей мозга, в этом случае гной съедает мозг, а его ткани фактически расплавляются, что приводит к серьезным осложнениям, вплоть до парализации и слепоты, — рассказал Лобзин.

Инфекционист подчеркнул, что на начальных этапах менингококк лечится с помощью антибиотиков. По его словам, болезнь в большинстве случаев проявляется как банальное ОРЗ с такими симптомами, как температура, насморк, кашель, боль в горле и слабость.

Ранее врач Мария Штань заявила, что туберкулезный менингит можно ошибочно принять за деменцию из-за схожих симптомов. По ее словам, в обоих случаях у человека могут наблюдаться проблемы с памятью и концентрацией внимания, а также раздражительность.