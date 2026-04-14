14 апреля 2026 в 13:14

Инфекционист раскрыл пугающую опасность менингококковой инфекции

Инфекционист Лобзин: менингококковая инфекция может привести к менингиту

Менингококковая инфекция может привести к появлению менингита, рассказал «Вечерней Москве» академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин. Он отметил, что болезнь может развиться при сниженном иммунитете.

Также иногда менингит перетекает в энцефалит. Менингоэнцефалит говорит уже о поражении тканей мозга, в этом случае гной съедает мозг, а его ткани фактически расплавляются, что приводит к серьезным осложнениям, вплоть до парализации и слепоты, — рассказал Лобзин.

Инфекционист подчеркнул, что на начальных этапах менингококк лечится с помощью антибиотиков. По его словам, болезнь в большинстве случаев проявляется как банальное ОРЗ с такими симптомами, как температура, насморк, кашель, боль в горле и слабость.

Ранее врач Мария Штань заявила, что туберкулезный менингит можно ошибочно принять за деменцию из-за схожих симптомов. По ее словам, в обоих случаях у человека могут наблюдаться проблемы с памятью и концентрацией внимания, а также раздражительность.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индонезии раскрыли итоги переговоров с Россией по поставкам нефти и газа
На ЗАЭС отключилась последняя линия энергоснабжения
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
