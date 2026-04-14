Назван самый выгодный период для покупки валюты перед летними отпусками

Аналитик Васильев: лучшим временем для обмена валюты является апрель

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Доллары и евро для заграничных поездок на майские праздники и летние отпуска выгоднее всего покупать сейчас, в апреле, заявил NEWS.ru главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, курс рубля в настоящее время находится вблизи максимальных значений за последний год, что делает его наиболее выгодным для приобретения валюты.

Курс рубля сейчас находится вблизи уровней максимальной крепости за год, поэтому сейчас достаточно выгодно покупать валюту для зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска. В пользу рубля выступает сезонность апреля — по статистике прошлых лет апрель является одним из наиболее благоприятных для рубля месяцев в году, — сказал Васильев.

13 апреля расчетный курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 76 рублей впервые с конца февраля. По состоянию на 11:18 мск показатель составил 75,92 рубля, что на 75 копеек ниже уровня предыдущего закрытия.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что к концу года курс доллара может вырасти до 95–100 рублей. Экономист полагает, что ослабление рубля может произойти под влиянием сразу нескольких причин, среди которых ожидаемое решение Центрального банка по ключевой ставке.

Екатерина Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США продлили «Лукойлу» санкционные каникулы
Путин назначил нового посла России в Новой Зеландии
Предполагаемого главаря ОПГ «Вахрушевские» задержали в Челябинской области
Невролог дала советы, как защититься от деменции
В Госдуме жестко высказались о прорыве дамбы в Дагестане
«Сонный туризм» набирает популярность у россиян
Кинолог объяснил, как вовремя определить депрессию у собаки
Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке издателя игр FIFA и The Sims
Мать бросила девочку-инвалидку в квартире без еды
Ставшего снайпером актера признали террористом и экстремистом
Деменция после 45 лет: кто в зоне риска, симптомы, методы лечения
Байрамов и Галузин обсудили вопросы безопасности РФ и Азербайджана
Врач назвала причины весенней агрессии
«Не на ту напал, дядя»: Боня осадила Милонова после слов об эскорте в Дубае
Приютили педофила на кухне: продавец табачки растлевал дочку
Росатом «слышит интерес» Венгрии к атомному проекту «Пакш-2»
Экс-нардеп высказался о будущем Буданова, решившего спорить с Зеленским
Парень напал на сестру, а затем изнасиловал и поджег ее
«Психологическая отметка»: Дмитриев объяснил ситуацию на нефтяном рынке
Суд утвердил «мировую» по иску к театру Кадышевой
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

