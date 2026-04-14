Назван самый выгодный период для покупки валюты перед летними отпусками

Доллары и евро для заграничных поездок на майские праздники и летние отпуска выгоднее всего покупать сейчас, в апреле, заявил NEWS.ru главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, курс рубля в настоящее время находится вблизи максимальных значений за последний год, что делает его наиболее выгодным для приобретения валюты.

Курс рубля сейчас находится вблизи уровней максимальной крепости за год, поэтому сейчас достаточно выгодно покупать валюту для зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска. В пользу рубля выступает сезонность апреля — по статистике прошлых лет апрель является одним из наиболее благоприятных для рубля месяцев в году, — сказал Васильев.

13 апреля расчетный курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 76 рублей впервые с конца февраля. По состоянию на 11:18 мск показатель составил 75,92 рубля, что на 75 копеек ниже уровня предыдущего закрытия.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что к концу года курс доллара может вырасти до 95–100 рублей. Экономист полагает, что ослабление рубля может произойти под влиянием сразу нескольких причин, среди которых ожидаемое решение Центрального банка по ключевой ставке.