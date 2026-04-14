14 апреля 2026 в 16:21

Названа точная дата, которая определит судьбу Telegram в России

Депутат Ющенко: 15 апреля может стать известна дальнейшая судьба Telegram в РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Судьба мессенджера Telegram в России может определиться уже 15 апреля, заявил NEWS.ru член фракции КПРФ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. По его словам, именно этот день станет ключевым для решения вопроса о блокировках или разблокировках сервиса.

Депутаты фракции КПРФ в первую очередь выступали за цифровую свободу граждан. Мы, в том числе официально, пытались провести протокольное поручение с вопросом, на основании чего происходят замедления и блокировки мессенджеров. Поэтому наша позиция четкая, ясная и совершенно понятная: мы против всех ограничений. На протяжении практически трех месяцев генерировались различные слухи о том, что будут что-то блокировать или разблокировать. Но у нас есть профильные ведомства — Роскомнадзор, Минцифры, и ответа нужно ждать от них. 15 апреля у нас состоится совещание, и я думаю, что мы эти вопросы напрямую попробуем задать представителям министерства, чтобы домыслы не генерировались и не распространялись в Сети, — сказал Ющенко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил скорое ослабление блокировок Telegram на территории России. Он отметил, что у правительства РФ для этого есть все необходимые инструменты.

Власть
мессенджеры
Telegram
Госдума
Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Яна Стойкова
