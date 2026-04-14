14 апреля 2026 в 15:14

В Госдуме высказались о возможном ослаблении блокировок Telegram

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил скорое ослабление блокировок мессенджера Telegram на территории России. В беседе с NEWS.ru он отметил, что у правительства РФ для этого есть все необходимые инструменты.

Я считаю, что у правительства есть все инструменты [для ослабления блокировки Telegram в РФ]. Возможно, руководство компании ведет переговоры с кабмином на предмет выработки дорожной карты о легализации работы мессенджера. Это открытие юрлица, взаимодействие с соответствующими ведомствами. Особенно хочу подчеркнуть, что предприниматель Илон Маск заявил о запуске собственного мессенджера, который будет прямым конкурентом Telegram. Я много раз говорил, что у компании нет никаких препятствий легально работать в РФ. Хорошо, если они ведут переговоры и постепенно вернутся в правовое поле. Это вполне, на мой взгляд, рабочая схема, — сказал Свинцов.

По его мнению, в такой ситуации компаниям приходится одновременно конкурировать между собой и искать компромисс с национальными правительствами стран присутствия. Депутат добавил, что показательным примером жесткого подхода стали действия властей США в отношении китайской TikTok, а также уголовное преследование самого Telegram во Франции.

У глобальных игроков, [компаний, которые производят приложения], сейчас возникает очень сложная ситуация. Им, с одной стороны, надо конкурировать между собой, а с другой — нужно еще умудряться сохранять нормальные рабочие отношения с национальными правительствами тех стран, где они присутствуют. Мы с вами наблюдали, как жестко США обошлись с китайской компанией TikTok. И мы видели, что собственно сам Telegram был приземлен через уголовное преследование на территории Европы, в частности во Франции, — подытожил Свинцов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зарубежные мессенджеры должны выполнять российские законы. По его словам, в ином случае Москва вынуждена применять против них ограничения.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
