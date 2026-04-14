Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 12:50

В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров

Песков: зарубежные мессенджеры должны выполнять российские законы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зарубежные мессенджеры должны выполнять российские законы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в ином случае Москва вынуждена применять против них ограничения, передает пресс-служба Кремля.

Что касается ограничений в работе мессенджеров, то это связано с необходимостью выполнения норм наших законов определенными зарубежными компаниями. И в случае если это не делается, то принимаются меры. Это тоже совершенно нормальная практика, которая работает во многих странах, — сказал он.

В Кремле добавили, что интернет в России заработает без ограничений, когда полностью отпадет необходимость в таких мерах. Песков признал, что существующие сбои и лимиты доставляют значительные неудобства многим пользователям в стране.

Ранее сообщалось, что с начала апреля сразу несколько российских губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram. Причиной стали нестабильная работа платформы и ограничения мобильного интернета в регионах. Главы регионов и ведомства массово переходят в мессенджер МАХ.

Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.