Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 11:44

Главы регионов России начали покидать Telegram на фоне сбоев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С начала апреля несколько российских губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram, заметила газета «Коммерсант». Причиной названа нестабильная работа платформы и ограничения мобильного интернета в регионах.

Глава Орловской области Андрей Клычков не пишет в Telegram уже неделю, хотя продолжает публиковать посты в MAX и «ВКонтакте». В региональном правительстве пояснили, что платформа фактически не работает, поэтому все задачи выполняет канал в MAX.

Политолог Константин Калачев не исключил, что отказ губернаторов от Telegram может стать лавинообразным процессом. В администрации президента в свою очередь назвали это естественным явлением.

Ранее председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов допустил, что работа Telegram может быть восстановлена. Это зависит от того, выполнит ли компания требования российского законодательства, добавил он.

Россия
Telegram
губернаторы
сбои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Специалисты по отлову спасли собаку с крыши магазина в Бурятии
Украина и Норвегия готовят теракты против российских судов
Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
В Иране раскрыли число жертв из-за боевых действий с США и Израилем
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.