Главы регионов России начали покидать Telegram на фоне сбоев

С начала апреля несколько российских губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram, заметила газета «Коммерсант». Причиной названа нестабильная работа платформы и ограничения мобильного интернета в регионах.

Глава Орловской области Андрей Клычков не пишет в Telegram уже неделю, хотя продолжает публиковать посты в MAX и «ВКонтакте». В региональном правительстве пояснили, что платформа фактически не работает, поэтому все задачи выполняет канал в MAX.

Политолог Константин Калачев не исключил, что отказ губернаторов от Telegram может стать лавинообразным процессом. В администрации президента в свою очередь назвали это естественным явлением.

Ранее председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов допустил, что работа Telegram может быть восстановлена. Это зависит от того, выполнит ли компания требования российского законодательства, добавил он.