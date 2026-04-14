Глава Fight Nights оценил шансы «Спартака» попасть в тройку РПЛ Глава Fight Nights Гаджиев: «Спартак» будет в тройке в текущем сезоне РПЛ

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» будет в тройке, заявил корреспонденту NEWS.ru глава Fight Nights Камил Гаджиев. По его словам, в следующем году красно-белые точно займут аналогичное место или будут выше.

В следующем году — да. Предположим, что и в этом «Спартак» станет третьим, — заявил он.

За шесть туров до конца чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 42 очка. На данный момент отставание от топ-3 составляет три балла. После зимней паузы команда под руководством Хуана Карлоса Карседо выиграла четыре матча из пяти в РПЛ, а также вышла в финал Пути регионов Кубка России, обыграв петербургский «Зенит».

Ранее Гаджиев заявил NEWS.ru, что бой футболистов Артема Дзюбы и Федора Смолова был бы интересен. Однако, по его словам, до дела вряд ли дойдет.

До этого сообщалось, что, согласно проекту Минспорта, со следующего сезона-2026/2027 команды РПЛ смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь.