Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 13:11

Глава Fight Nights оценил шансы «Спартака» попасть в тройку РПЛ

Глава Fight Nights Гаджиев: «Спартак» будет в тройке в текущем сезоне РПЛ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» будет в тройке, заявил корреспонденту NEWS.ru глава Fight Nights Камил Гаджиев. По его словам, в следующем году красно-белые точно займут аналогичное место или будут выше.

В следующем году — да. Предположим, что и в этом «Спартак» станет третьим, — заявил он.

За шесть туров до конца чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 42 очка. На данный момент отставание от топ-3 составляет три балла. После зимней паузы команда под руководством Хуана Карлоса Карседо выиграла четыре матча из пяти в РПЛ, а также вышла в финал Пути регионов Кубка России, обыграв петербургский «Зенит».

Ранее Гаджиев заявил NEWS.ru, что бой футболистов Артема Дзюбы и Федора Смолова был бы интересен. Однако, по его словам, до дела вряд ли дойдет.

До этого сообщалось, что, согласно проекту Минспорта, со следующего сезона-2026/2027 команды РПЛ смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь.

Спорт
Футбол
Камил Гаджиев
РПЛ
ФК Спартак
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.