14 апреля 2026 в 12:56

На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу

Советская олимпийская чемпионка Людмила Лысенко умерла на 92-м году жизни

Советская спортсменка, победительница Олимпийских игр 1960 года Людмила Лысенко умерла на 92-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины. Причины смерти прославленной бегуньи на текущий момент не разглашаются.

Свою карьеру Лысенко ознаменовала не только олимпийским триумфом на дистанции 800 метров, но и золотой медалью чемпионата Европы 1954 года. За выдающиеся достижения ей были присвоены звания мастера спорта и заслуженного мастера спорта СССР. В 1960 году вклад атлетки в развитие спорта был отмечен высокой государственной наградой — орденом Трудового Красного Знамени.

До этого заслуженный тренер России по конькобежному спорту Юрий Петров скончался в возрасте 68 лет. Покойный был мастером спорта СССР международного класса. На Играх в Сочи тренер входил в штаб сборной России по конькобежному спорту.

Кроме того, ирландский актер Майкл Патрик, известный по сериалу «Игра престолов», скончался в возрасте 35 лет после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Мужчина ушел из жизни в хосписе в Северной Ирландии.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
