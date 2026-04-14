На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу Советская олимпийская чемпионка Людмила Лысенко умерла на 92-м году жизни

Советская спортсменка, победительница Олимпийских игр 1960 года Людмила Лысенко умерла на 92-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины. Причины смерти прославленной бегуньи на текущий момент не разглашаются.

Свою карьеру Лысенко ознаменовала не только олимпийским триумфом на дистанции 800 метров, но и золотой медалью чемпионата Европы 1954 года. За выдающиеся достижения ей были присвоены звания мастера спорта и заслуженного мастера спорта СССР. В 1960 году вклад атлетки в развитие спорта был отмечен высокой государственной наградой — орденом Трудового Красного Знамени.

