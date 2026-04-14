14 апреля 2026 в 13:01

Стало известно, технологию какого БПЛА «украли» ВСУ для опасных снарядов

Военэксперт Кнутов: ВСУ скопировали с «Ланцетов» схему носителей снарядов М864

Беспилотный/барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный российской компанией ZALA Беспилотный/барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный российской компанией ZALA Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины переняли схему носителей снарядов М864 у российских дронов «Ланцет», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, отсутствие сигнала на таких БПЛА делает их практически неуязвимыми перед системами РЭБ.

[В дронах-носителях снарядов M864] закладывается компьютерная система, так называемое машинное зрение. Это оптическая камера и съемка местности, которая осуществляется с помощью инфракрасной аппаратуры. Беспилотник сравнивает маршрут не по GPS, а по изображению, которое заложено в память. Таким образом, РЭБ не воздействует, потому что нет передачи сигнала на такой БПЛА, соответственно, заглушить его тоже практически невозможно, потому что это все функционирует внутри системы. Эта схема во многом скопирована с российских «Ланцетов», — пояснил Кнутов.

Он предположил, что ВСУ собирали обломки «Ланцетов» по частям, и поэтому за долгое время им удалось создать нечто подобное. По словам военного эксперта, в разработке этой системы Киеву помогали западные компании. Кнутов подчеркнул, что в проекте участвуют крупные игроки с передовыми технологиями, которые тестируют новый уровень развития систем с искусственным интеллектом и их применение.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ использовали кассетные артиллерийские снаряды на дальних беспилотниках при атаках на Ленинградскую область. По данным канала, в снарядах применялись комплектующие из США. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Россиянин пытался ввезти из Польши дорогие наручные часы
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
