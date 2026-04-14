Стало известно, технологию какого БПЛА «украли» ВСУ для опасных снарядов

Вооруженные силы Украины переняли схему носителей снарядов М864 у российских дронов «Ланцет», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, отсутствие сигнала на таких БПЛА делает их практически неуязвимыми перед системами РЭБ.

[В дронах-носителях снарядов M864] закладывается компьютерная система, так называемое машинное зрение. Это оптическая камера и съемка местности, которая осуществляется с помощью инфракрасной аппаратуры. Беспилотник сравнивает маршрут не по GPS, а по изображению, которое заложено в память. Таким образом, РЭБ не воздействует, потому что нет передачи сигнала на такой БПЛА, соответственно, заглушить его тоже практически невозможно, потому что это все функционирует внутри системы. Эта схема во многом скопирована с российских «Ланцетов», — пояснил Кнутов.

Он предположил, что ВСУ собирали обломки «Ланцетов» по частям, и поэтому за долгое время им удалось создать нечто подобное. По словам военного эксперта, в разработке этой системы Киеву помогали западные компании. Кнутов подчеркнул, что в проекте участвуют крупные игроки с передовыми технологиями, которые тестируют новый уровень развития систем с искусственным интеллектом и их применение.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ использовали кассетные артиллерийские снаряды на дальних беспилотниках при атаках на Ленинградскую область. По данным канала, в снарядах применялись комплектующие из США. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.