14 апреля 2026 в 12:49

«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине

Песков: Россия будет ждать конкретные шаги нового правительства Венгрии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр после голосования делает много заявлений, однако Москва будет ориентироваться на конкретные шаги нового правительства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на слова оппозиционного политика, что не собирается звонить президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство в Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов. А дальше будем уже ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии, — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия и Венгрия демонстрируют взаимную готовность к диалогу. Он отметил, что Москва положительно оценивает настрой на прагматичное взаимодействие.

Ранее Мадьяр заявил, что ответит на звонок президента России Владимира Путина, если тот позвонит. При этом сам политик инициировать разговор не намерен.

До этого лидер «Тисы» подчеркнул, что рассчитывает на отмену санкций Евросоюза против России после завершения конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что географическая близость Венгрии к России делает невыгодным для Европы сохранение ограничений, так как это ведет к удорожанию сырья и снижает конкурентоспособность европейской экономики.

Власть
Венгрия
Дмитрий Песков
Петер Мадьяр
На ЗАЭС отключилась последняя линия энергоснабжения
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

