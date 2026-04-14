«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине Песков: Россия будет ждать конкретные шаги нового правительства Венгрии

Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр после голосования делает много заявлений, однако Москва будет ориентироваться на конкретные шаги нового правительства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на слова оппозиционного политика, что не собирается звонить президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство в Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов. А дальше будем уже ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии, — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия и Венгрия демонстрируют взаимную готовность к диалогу. Он отметил, что Москва положительно оценивает настрой на прагматичное взаимодействие.

Ранее Мадьяр заявил, что ответит на звонок президента России Владимира Путина, если тот позвонит. При этом сам политик инициировать разговор не намерен.

До этого лидер «Тисы» подчеркнул, что рассчитывает на отмену санкций Евросоюза против России после завершения конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что географическая близость Венгрии к России делает невыгодным для Европы сохранение ограничений, так как это ведет к удорожанию сырья и снижает конкурентоспособность европейской экономики.