Экономист рассказала, какие обязательные траты необходимы удаленщикам

Удаленщикам приходится больше платить за электричество и подписки на различные сервисы, рассказала «Вечерней Москве» экономист Марина Анастасиади. Она отметила, что при этом сократится статья расходов на транспорт.

Вы перестаете тратить на бензин, но ваш счет за электричество может вырасти на 30-50%, то есть на 1,5-4 тыс. рублей. Все просто: вы постоянно находитесь дома. Работает ноутбук или мощный компьютер, несколько мониторов, постоянно заряжаются гаджеты, весь день греется чайник или кофемашина, не выключается свет, — рассказала Анастасиади.

По словам экономиста, подписки на специализированные сервисы могут требовать от 5 до 10 тыс. рублей в месяц. Она отметила, что еще одной статьей дополнительных расходов может стать доставка еды.

Ранее депутат Ярослав Нилов рассказал, что производительность труда сотрудников не снижается, если они работают из дома. По его словам, иногда она даже увеличивается за счет того, что люди грамотно распределяют свое время и ресурсы.