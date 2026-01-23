Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 января: инфографика

В ночь на 23 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

Семь БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Воронежской области, один БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Пензенской области, один БПЛА – над территорией Астраханской области, — сообщили в военном ведомстве. Фото: Иллюстрация NEWS.ru