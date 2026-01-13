Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 13:59

Назван российский фильм, который покажут на Берлинском кинофестивале

Короткометражка «Чурра» вошла в программу 76-го Берлинского кинофестиваля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Фильм «Чуура» якутского режиссера Евгении Арбугаевой вошел в программу 76-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 22 февраля. Картина поборется за награды в рамках короткометражного конкурса.

Согласно информации, опубликованной на сайте киносмотра, действие фильма, созданного при поддержке Великобритании, разворачивается в арктических условиях. В центре сюжета – ученый из народа саха, который отправляется на поиски древнего существа, исследуя тающую вечную мерзлоту.

В короткометражном конкурсе, помимо «Чууры», представлены работы кинематографистов из Австрии, Узбекистана, Германии, Испании, Румынии, США, Словении, Италии, Китая, Мексики и других стран. Всего в программу короткого метра вошел 21 фильм.

Арбугаева живет в Великобритании, она известна своими проектами для The New Yorker и National Geographic, а также портретом Греты Тунберг для журнала Time. В 2022 году ее документальный фильм «Выход» получил номинацию на премию «Оскар».

Ранее стало известно, что актер Тимоти Шаламе стал победителем премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в фильме жанра мюзикл или комедия». Ему присвоили награду за участие в киноленте «Марти Великолепный».

кино
фильмы
фестивали
Берлин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Девочку зажало в дверях автобуса в Москве
На популярном украинском курорте заметили туриста в пророссийской куртке
«С фото погибших родителей в руках»: Рудковская об отборе Наумова на ОИ
Лучший рецепт говядины — всего 100 калорий: готовим чашушули по-грузински
Володин призвал к отставке лидеров Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.