Назван российский фильм, который покажут на Берлинском кинофестивале Короткометражка «Чурра» вошла в программу 76-го Берлинского кинофестиваля

Фильм «Чуура» якутского режиссера Евгении Арбугаевой вошел в программу 76-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 22 февраля. Картина поборется за награды в рамках короткометражного конкурса.

Согласно информации, опубликованной на сайте киносмотра, действие фильма, созданного при поддержке Великобритании, разворачивается в арктических условиях. В центре сюжета – ученый из народа саха, который отправляется на поиски древнего существа, исследуя тающую вечную мерзлоту.

В короткометражном конкурсе, помимо «Чууры», представлены работы кинематографистов из Австрии, Узбекистана, Германии, Испании, Румынии, США, Словении, Италии, Китая, Мексики и других стран. Всего в программу короткого метра вошел 21 фильм.

Арбугаева живет в Великобритании, она известна своими проектами для The New Yorker и National Geographic, а также портретом Греты Тунберг для журнала Time. В 2022 году ее документальный фильм «Выход» получил номинацию на премию «Оскар».

Ранее стало известно, что актер Тимоти Шаламе стал победителем премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в фильме жанра мюзикл или комедия». Ему присвоили награду за участие в киноленте «Марти Великолепный».