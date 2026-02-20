Зимой подсела на этот салат — без курицы, мяса и колбасы: на ужин заходит только так — бюджетный

Зимой подсела на этот салат — без курицы, мяса и колбасы: на ужин заходит только так! Его секрет — в необычном сочетании сливочных плавленых сырков с классическими ингредиентами. Плюс ко всему он бюджетный.

Для приготовления понадобится: 2 плавленых сырка, 3 вареных яйца, 2 свежих огурца, 1 банка консервированной кукурузы, 2–3 зубчика чеснока, пучок укропа, майонез по вкусу, соль.

Рецепт: сырки и вареные яйца натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В большой миске смешайте все ингредиенты: сырки, яйца, огурцы, кукурузу, укроп и чеснок. Посолите по вкусу. Заправьте салат майонезом и тщательно, но бережно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 30 минут, чтобы вкусы объединились, а сырок немного растворился в заправке, создавая нежную кремовую текстуру.

