Салат «Курочка Ряба» — просто, быстро и из обычных продуктов — нарежете к обеду или ужину за 10 минут

Салат «Курочка Ряба» станет настоящим спасением, когда нужно быстро накрыть стол. Он готовится просто быстро и из обычных продуктов. Нарежете к обеду или ужину за 10 минут!

Секрет салата — в контрасте вкусов и текстур: солоноватая и ароматная курица гриль, хрустящая пекинская капуста, сладкие кусочки ананаса и маринованный красный лук, который вносит пикантность и яркий цвет.

Для приготовления понадобится: 300 г курицы гриль или копченой курицы, 1/2 небольшого кочана пекинской капусты, банка консервированных ананасов, небольшая красная луковица. Для начала замаринуйте нарезанный полукольцами лук в смеси из 3 ст. л. горячей воды, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. 9% уксуса и щепотки соли на 15 минут. Куриное мясо нарежьте кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. В салатнице соедините курицу, капусту, ананасы и маринованный лук. Добавьте майонез и перемешайте. Салат готов к подаче сразу.

