Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 20:28

Салат «Курочка Ряба» — просто, быстро и из обычных продуктов — нарежете к обеду или ужину за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Курочка Ряба» станет настоящим спасением, когда нужно быстро накрыть стол. Он готовится просто быстро и из обычных продуктов. Нарежете к обеду или ужину за 10 минут!

Секрет салата — в контрасте вкусов и текстур: солоноватая и ароматная курица гриль, хрустящая пекинская капуста, сладкие кусочки ананаса и маринованный красный лук, который вносит пикантность и яркий цвет.

Для приготовления понадобится: 300 г курицы гриль или копченой курицы, 1/2 небольшого кочана пекинской капусты, банка консервированных ананасов, небольшая красная луковица. Для начала замаринуйте нарезанный полукольцами лук в смеси из 3 ст. л. горячей воды, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. 9% уксуса и щепотки соли на 15 минут. Куриное мясо нарежьте кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. В салатнице соедините курицу, капусту, ананасы и маринованный лук. Добавьте майонез и перемешайте. Салат готов к подаче сразу.

Ранее стало известно, как приготовить белковый салат из 4 ингредиентов: для тех, кто считает калории. Сочетание — отвал башки.

Проверено редакцией
салаты
рецепты
курица
ужины
Салат «Курочка Ряба» — просто, быстро и из обычных продуктов — нарежете к обеду или ужину за 10 минут Салат «Курочка Ряба» станет настоящим спасением, когда нужно быстро накрыть стол. Он готовится просто, быстро и из обычных продуктов. Нарежете к обеду или ужину за 10 минут!
300 г курицы гриль или копченой курицы
1/2 небольшого кочана пекинской капусты
1 банка консервированных ананасов
1 небольшая красная луковица
1 ст. л. сахара
1 ст. л. 9% уксуса
соль
>
Для начала замаринуйте нарезанный полукольцами лук в смеси из 3 ст. л. горячей воды, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. 9% уксуса и щепотки соли на 15 минут.
Куриное мясо нарежьте кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. В салатнице соедините курицу, капусту, ананасы и маринованный лук.
Добавьте майонез и перемешайте. Салат готов к подаче сразу.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получение единого пособия захотели «привязать» к сроку гражданства
Медведев выбыл с АТР после поражения от француза
Суд зарегистрировал протокол против Roblox
Discord введет меры безопасности для пользователей младше 18 лет
Неизвестные испортили Аните Цой все костюмы перед выступлением в Кремле
Воспитатель детсада навалилась на ребенка, чтобы тот уснул
Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО
ЕС закрутит гайки в работу «Башнефти»
Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре»
Сваха рассказала, как вычислить профессиональную «тарелочницу»
Два пациента превратили приемный покой в ринг
«Спартак» сообщил о внезапной смерти экс-хоккеиста
Россиянам рассказали, в каком случае приставы могут изъять питомца
Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Нацпроекты России получили 382 млрд рублей за первый месяц
«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за сутки
Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ
Раскрыта личность новой возлюбленной Олега Майами
Евросоюз уличили в попытке скрыть скандал с Эпштейном
Полиция заподозрила принца Эндрю в передаче Эпштейну секретных сведений
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.