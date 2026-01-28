Белковый салат из 4 ингредиентов для тех, кто считает калории: сочетание — отвал башки

Белковый салат из 4 ингредиентов для тех, кто считает калории: сочетание — отвал башки

Представляем рецепт белкового салата из 4 ингредиентов для тех, кто считает калории или просто ищет легкое дополнение к обеду или ужину. Сочетание — отвал башки! Блюдо получается сытным, насыщенным и очень гармоничным. В 100 граммах примерно 120 ккал и 12 граммов белка.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного или запеченного куриного филе, 1 банка консервированной красной фасоли, 150 г готовой моркови по-корейски, 150 г нежирной сметаны (10-15%), соль и черный перец по вкусу. Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками или разберите на волокна. Консервированную фасоль откиньте на дуршлаг и тщательно промойте под холодной водой. В глубокой салатнице соедините нарезанную курицу, фасоль и морковь по-корейски. Добавьте сметану, соль и перец по вкусу, перемешайте все ингредиенты. Дайте салату настояться в холодильнике 15-20 минут, чтобы вкусы соединились. Перед подачей украсьте свежей рубленой зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить свекольный салат для ночных перекусов: всего 120 ккал и много пользы.