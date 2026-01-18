Свекольный салат для ночных перекусов: всего 120 ккал и много пользы

Откройте для себя идеальный свекольный салат, который подойдет даже для ночных перекусов. Благодаря клетчатке свеклы и полезным жирам масла дает долгое чувство сытости, не перегружая желудок перед сном.

Калорийность этого блюда составляет всего около 120 ккал на 100 граммов, что делает его прекрасным диетическим выбором.

Для приготовления вам понадобятся: 2–3 средние отварные свеклы, 2 зубчика чеснока (или по вкусу), 2 ст. л. нерафинированного растительного масла, соль по вкусу. Свеклу очистите от кожуры и натрите на средней или крупной терке. Чеснок очистите и пропустите через пресс или очень мелко порубите. В миске соедините тертую свеклу, чеснок, добавьте соль по вкусу и заправьте растительным маслом. Тщательно перемешайте и дайте салату настояться 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы ароматы объединились.

Подавайте сразу или храните в холодильнике в закрытой таре до 2–3 дней. Этот салат — ваш идеальный ночной компаньон! Всего 120 ккал на 100 граммов и много пользы.

