21 февраля 2026 в 15:35

Кефир, мука и тертый сыр с чесноком — выливаю тесто на сковороду, накрываю крышкой. Лепешка «Чесночная» за 12 минут

Фото: D-NEWS.ru
Кефир, мука и тертый сыр с чесноком — выливаю тесто на сковороду, накрываю крышкой. Лепешка «Чесночная» за 12 минут — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного перекуса. Его необычность в том, что из минимума продуктов получается румяная лепешка с хрустящей корочкой и мягкой ароматной серединой, пропитанной чесночным духом и расплавленным сыром. Получается обалденная вкуснятина: золотистая поджаристая корочка, а внутри — нежное, чуть тягучее тесто с пикантными вкраплениями сыра и ярким чесночным ароматом. Эта лепешка настолько вкусная, что съедается мгновенно, еще горячей, и даже не требует никаких добавок — просто пальчики оближешь!

Для приготовления вам понадобится: 200 мл кефира, 1 яйцо, 150 г муки, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли и немного растительного масла для жарки. Сыр натрите на крупной терке, чеснок измельчите. В миске смешайте кефир с содой и оставьте на пару минут. Добавьте яйцо, соль, сыр, чеснок и постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая до однородности. Тесто должно получиться как густая сметана. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте тесто, разровняйте, накройте крышкой и жарьте на среднем огне 5–7 минут до румяной корочки. Затем аккуратно переверните лепешку с помощью тарелки и жарьте под крышкой еще 4–5 минут. Подавайте горячей.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
