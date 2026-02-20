Зимняя Олимпиада — 2026
Весенние лепешки с петрушкой и укропом — просто смешал зелень с тестом и на сковороду. Вкуснее хачапури

Эти весенние лепешки с петрушкой и укропом — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится за считанные минуты, а аромат наполняет весь дом свежестью первой зелени. Их необычность в том, что ничего лишнего: просто смешал зелень с тестом, раскатал и на сковороду. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые лепешки с хрустящей корочкой и мягкой, пористой серединкой, щедро пропитанной ароматом укропа и петрушки. Они такие вкусные, что съедаются быстрее, чем готовятся, — не успеваешь оглянуться, а тарелка уже пуста. Идеальный вариант для завтрака, обеда или просто перекуса с чашкой чая.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 200 мл кефира или простокваши, 1 яйцо, большой пучок смеси петрушки и укропа, ½ ч. ложки соды, щепотка соли и растительное масло для жарки. Зелень мелко порубите. В миске смешайте кефир с содой и оставьте на пару минут. Добавьте яйцо, соль, зелень и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, нелипкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, каждую раскатайте в лепешку. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте лепешки с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими, можно со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

