Запишите пропорции идеальных кексов: 7 минут на замес, правильное тесто на сливочном масле — шикарные маффины с шоколадной крошкой

Эти маффины на сливочном масле — настоящая палочка-выручалочка для домашнего чаепития. Тесто готовится буквально за несколько минут, а результат всегда радует: кексы отлично поднимаются, получаются мягкими, ароматными и долго остаются свежими.

Получается обалденная вкуснятина: нежный воздушный мякиш, золотистая шапочка и кусочки шоколада. Именно такие маффины часто подают в кофейнях и кондитерских, а приготовить их дома проще простого.

Для приготовления вам понадобится: сливочное масло — 120 г, сахар — 150 г, щепотка соли, ванильный сахар — 10 г, молоко — 180 мл, яйца — 2 шт., мука — 260 г, разрыхлитель — 10 г, рубленый черный шоколад — 100 г.

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой воздушной массы. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Влейте молоко и снова перемешайте. Отдельно соедините муку с разрыхлителем и постепенно введите в тесто. Добавьте большую часть рубленого черного шоколада и аккуратно перемешайте.

Разложите тесто по формочкам примерно на две трети объема. Сверху посыпьте оставшимся шоколадом. Выпекайте при 180 градусах 25–30 минут до красивой золотистой шапочки и сухой шпажки.