Маффины из готового слоеного теста — волшебство за 20 минут: с творожно-яблочной начинкой

Маффины из готового слоеного теста — волшебство за 20 минут: с творожно-яблочной начинкой

Маффины с творожно-яблочной начинкой — это невероятно вкусная, быстрая в приготовлении выпечка из слоеного теста. Хрустящая основа, сочные яблоки с корицей и нежный творожный крем создают волшебное сочетание.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 2 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. кукурузного крахмала, 3 ст. л. сахара.

Рецепт: тесто раскатайте, нарежьте квадратами (чуть больше диаметра формочек для маффинов). Уложите в формочки, края пусть свисают. Яблоки нарежьте кубиками, потушите на сковороде с сахаром и корицей 3–5 минут. Творог смешайте с яйцом, крахмалом и сахаром.

В формочки уложите яблоки, сверху творожный крем. Накройте вторыми квадратиками теста, защипните края, скрепив уголки сверху. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить пирог без теста из картофеля и фарша.