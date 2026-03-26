Кабмин РФ уточнил изменения в процедуре отсрочки от армии Правительство РФ: явка в военкомат для отсрочки от армии больше не обязательна

Правительство РФ внесло изменения в порядок призыва на военную службу. Теперь гражданам, имеющим достаточные основания для отсрочки или освобождения от армии, не нужно лично являться в военкомат — решение может быть принято дистанционно на основе данных реестра, пишет ТАСС.

При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии, — говорится в документе.

Согласно постановлению 2006 года, без личной явки можно было получить лишь ограниченный перечень отсрочек — например, для многодетных отцов, родителей детей-инвалидов или студентов очной формы обучения. Новые правила расширяют действие безличного порядка на все случаи, когда основания для отсрочки очевидны и подтверждены документально в цифровых системах учета.

Ранее подростка из Москвы обманули под предлогом «декларирования для военкомата», а курьер, забравший у него украшения на 2 млн рублей, был задержан. Необычную схему провернули телефонные мошенники на северо-западе города. После инцидента мать пострадавшего обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело. Оказалось, что сам курьер был ненамного старше пострадавшего 17-летнего подростка — задержанному было 19 лет.