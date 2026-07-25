Многолетник, который цветет 100 дней даже в чистой глине и глухой тени: 10 лет без пересадки

Многолетник, который цветет 100 дней даже в чистой глине и глухой тени: 10 лет без пересадки

Астильба — это многолетник с множеством преимуществ. Цветение длится невероятно долго — с конца июня и до сентября, в общей сложности около 100 дней, а ее воздушные пушистые метелки бывают белыми, розовыми, сиреневыми, красными и даже фиолетовыми, паря над ажурной, похожей на папоротник листвой и создавая настоящий вау-эффект.

Это идеальный многолетник для тенистых уголков сада. Астильба исключительно зимостойка (выдерживает до −35 °C), не требует укрытия и может расти на одном месте до 10 лет. Она прекрасно чувствует себя даже на тяжелых глинистых почвах, главное — обеспечить ей достаточную влажность. В отличие от многих растений, астильба не боится тени, и именно в тенистых местах ее окраска становится особенно насыщенной, а цветение — продолжительным. Уход за ней минимален: достаточно регулярного полива в засушливую погоду и удаления отцветших соцветий.

Ранее была названа уникальная лиана: выдержит и −30 °C, и +40 °C, а ее цветы полностью скроют забор.