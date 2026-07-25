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25 июля 2026 в 19:00

Редкий гость на дачах: цветы-«пуговки», которые после высыхания стоят годами в вазе

Фото: D-NEWS.ru
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Этот неприхотливый однолетник, который редко встречается на дачных участках, способен украсить сад яркими «пуговками» с июля до самых заморозков, а его главное преимущество — способность после высыхания сохранять красоту в течение нескольких лет.

Гомфрена шаровидная образует верхушечные соцветия-головки, которые по форме напоминают клевер, а их яркую окраску придают не сами цветки, а видоизмененные листья-прицветники розовых, лавандовых, красных и пурпурных оттенков, при этом мелкие трубчатые цветочки словно затеряны среди них. Растение чрезвычайно выносливо: оно не боится засухи, прекрасно растет на солнце и в полутени, не требует частых поливов и практически не болеет, а его плотные соцветия остаются декоративными даже после дождей и ветров.

С одного ветвистого растения можно получить до 15 стеблей для срезки, а для клумб обычно используют низкие сорта, например, серию Buddy высотой всего 15 см.

Ранее был назван цветок на замену гортензиям: цветет шапками все лето, не боится жары и дождей.

Проверено редакцией
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