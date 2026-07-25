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25 июля 2026 в 20:30

Незаменимый многолетник для затененных участков — вырастает в ковер с голубыми и сиреневыми цветами

Фото: D-NEWS.ru
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Барвинок малый — это вечнозеленое растение станет спасением для тенистых и полутенистых участков сада. Его стелющиеся побеги быстро укореняются и образуют плотный, бархатистый ковер из блестящих темно-зеленых листьев высотой всего 10–15 см.

Главное очарование барвинка раскрывается весной: в апреле — мае он покрывается множеством нежных пятилепестковых цветков небесно-голубого, сиреневого или белого оттенка, которые радуют глаз до начала лета, а иногда и повторно в августе, создавая яркие акценты на фоне изумрудной зелени.

Это растение невероятно выносливо: оно прекрасно растет даже под пологом деревьев и в сухой тени, где другие почвопокровники гибнут, вытягивая влагу из любой почвы своими короткими, но цепкими корнями. Барвинок зимостоек, не требует укрытия, устойчив к болезням и не нуждается в частом поливе и подкормках.

Ранее была названа уникальная лиана: выдержит и −30°C, и +40°C, а ее цветы полностью скроют забор.

Проверено редакцией
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