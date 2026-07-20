Эти многолетники цветут так роскошно, что соседи обязательно спросят название: 3 сорта для арок, пергол и заборов

Эти многолетники цветут так роскошно, что соседи обязательно спросят название: 3 сорта для арок, пергол и заборов

Клематисы способны за один сезон полностью преобразить даже самую простую опору. Стоит выбрать удачный сорт, и арка, пергола или обычный забор превратятся в настоящий цветущий водопад. Эти три клематиса отличаются не только эффектной окраской, но и продолжительным цветением, хорошей зимостойкостью и неприхотливостью.

Клематис «джон хоувеллс»

Этот сорт невозможно не заметить благодаря крупным бархатистым цветкам насыщенно-красного оттенка с яркими желтыми тычинками. Лиана вырастает до 3 метров, цветет с июня по сентябрь на побегах текущего года, поэтому ежегодно радует обильным цветением. Хорошо переносит летнюю жару, отличается высокой зимостойкостью и прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в легкой полутени. Особенно красиво смотрится на арках, шпалерах и рядом с декоративными кустарниками.

Клематис «пинк шампань»

Один из самых эффектных крупноцветковых сортов. Цветки достигают 16 см в диаметре, окрашены в нежно-розово-фиолетовый цвет со светлой полосой по центру каждого лепестка. Лиана высотой 1,8–2,4 м быстро оплетает опору и цветет двумя волнами — с мая до сентября. Сорт одинаково хорошо растет на солнечных участках и в легкой полутени, отличается надежностью и стабильно пышным цветением.

Клематис «изабелла»

Нежные розовые цветки диаметром 8–12 см украшены сиренево-лиловыми полосками и темно-красными тычинками. Лиана вырастает до 2 метров и цветет с мая по август на прошлогодних и молодых побегах, благодаря чему декоративность сохраняется почти все лето. Сорт хорошо переносит жаркую погоду, устойчив ко многим заболеваниям и долго сохраняет аккуратный внешний вид.

Все три сорта отлично подходят для вертикального озеленения. Они быстро разрастаются, ежегодно становятся пышнее и способны превратить даже небольшой уголок сада в яркий цветущий акцент.