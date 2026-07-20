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20 июля 2026 в 16:08

Розово-фиолетовый цветник, который выглядит дорого: посадила всего четыре многолетника — и любуюсь все лето

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется создать клумбу, которая выглядит естественно и не требует сложного ухода, стоит обратить внимание на сочетание растений в розово-фиолетовой гамме. Такая композиция хорошо вписывается в природный стиль, долго сохраняет декоративность и отлично чувствует себя на солнечных участках.

Главную роль здесь играет котовник фассена «персидский голубой» (Purrsian Blue). Он образует аккуратные серебристо-зеленые кустики высотой около 35–45 см и цветет с июня до сентября, особенно если после первой волны слегка подстричь побеги. Его ароматные листья привлекают пчел и бабочек.

Не менее эффектна кровохлебка лекарственная «розовая танна» (Pink Tanna). Ее тонкие стебли с небольшими розовыми соцветиями словно парят над клумбой, создавая ощущение легкости. Цветение продолжается с июля до сентября, а высота растения достигает 80–100 см.

Воздушности композиции добавляет щучка дернистая «палава» (Palava). Уже в начале лета над аккуратной кочкой появляются многочисленные золотисто-фиолетовые метелки, которые красиво колышутся даже от слабого ветра. После цветения они долго сохраняют декоративность.

Завершает композицию астранция большая «розовая гордость» (Pink Pride). Ее необычные звездчатые соцветия распускаются с июня по август, а после удаления увядших цветков нередко появляется повторное цветение в конце лета.

Интересный факт: все четыре растения — морозостойкие многолетники, которые в большинстве регионов России зимуют без выкопки. Для более яркого весеннего старта между ними можно высадить тюльпаны, нарциссы или декоративные луки. Пока многолетники только просыпаются, луковичные уже украсят цветник, а затем их листва естественно скроется среди разросшихся кустов.

Проверено редакцией
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