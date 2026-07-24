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24 июля 2026 в 01:31

Магнитная буря вновь обрушилась на Землю

РАН: вторая за месяц магнитная буря наблюдается на Земле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вторая за последние 30 дней магнитная буря зафиксирована на Земле. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, событие началось после двухдневного воздействия возмущенной плазмы корональной дыры.

Около двух часов назад на Земле началась магнитная буря, — уточнили ученые.

Магнитосфера Земли окрасила графики геомагнитных индексов в красный цвет. Ученые уточняют, что буря не относится к рекордным — ее мощность соответствует минимальному уровню G1.

Согласно прогнозам, геомагнитные возмущения могут сохраняться до середины дня 24 июля по московскому времени. Ученые продолжат наблюдение за динамикой солнечного ветра и корональных выбросов, чтобы уточнять прогнозы.

Ранее сообщалось, что самая сильная за две недели солнечная вспышка произошла утром 22 июля. Ее зафиксировали в 09:35 по московскому времени. Явление подобной силы наблюдалось в последний раз 7 июля. По словам астрономов, буквально за сутки удалось зарегистрировать 20 вспышек, тогда как еще три дня назад средний темп составлял одно-два события в сутки. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние 24 часа.

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