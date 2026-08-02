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02 августа 2026 в 06:00

Сроки посадки пионов под зиму: успейте, и в следующем сезоне сад будет усыпан огромными бутонами

Фото: D-NEWS.ru
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Близится идеальное время для посадки и пересадки пионов. Оптимальный срок — с середины августа до середины сентября, когда растение уже закончило вегетацию и начинает готовиться к периоду покоя, а земля еще достаточно теплая для активного роста корней.

Если посадить пионы в этот период, они успеют укорениться до холодов и уже в следующем сезоне удивят вас пышными бутонами, которые будут радовать глаз до 50 лет на одном месте без пересадки. При посадке важно не заглублять корневую шейку — она должна находиться на уровне почвы или чуть выше, иначе растение может не зацвести.

В посадочную яму глубиной 60 см и шириной 80 см обязательно добавляют компост, перегной и фосфорно-калийные удобрения, а после посадки обильно поливают и мульчируют. Если опоздать с посадкой и посадить пионы в октябре, они могут не успеть укорениться до морозов и погибнуть или долго болеть.

Ранее были названы многолетники для посадки в августе: без укрытия на зиму, зацветают шапками.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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