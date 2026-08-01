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01 августа 2026 в 22:40

Многолетник с ажурными стеблями и цветками-мотыльками: сажаете — и сад оживает с весны до октября

Фото: D-NEWS.ru
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Гаура Линдхеймера — это многолетнее растение способно превратить ваш сад в живую картину, где тонкие стебли с бело-розовыми цветами покачиваются на ветру, словно стайка бабочек.

Этот сорт отличается исключительной продолжительностью цветения: нежные розовые бутоны раскрываются в белоснежные, слегка розовеющие к концу цветения четырехлепестковые цветки, и это волшебное зрелище длится с конца весны до самой осени. Вырастая до 60–100 см в высоту, гаура образует ажурный, полупрозрачный куст с изящными серо-зелеными листьями, который не перегружает пространство, а лишь добавляет ему легкости и движения.

Для дачи это растение — настоящая находка: оно засухоустойчиво, предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы, практически не болеет, не требует сложного ухода и отлично смотрится в миксбордерах, на бордюрах и в контейнерах.

Ранее были названы цветы для посадки в августе: весной проклюнутся из земли еще до того, как сойдет снег.

Проверено редакцией
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
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