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22 июля 2026 в 21:45

Посадите эти цветы в августе — и весной они проклюнутся из земли еще до того, как сойдет снег

Фото: D-NEWS.ru
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Август — идеальное время для посадки цветов, которые зацветут следующей весной, ведь теплая земля и прохладные ночи создают идеальные условия для укоренения, растения успевают нарастить корневую систему до холодов и весной не тратят силы на адаптацию, а сразу идут в рост.

Луковичные — тюльпаны, нарциссы, крокусы, мускари и подснежники — высаживают в августе — сентябре, чтобы весной они радовали первыми яркими красками; крокусы и мускари лучше сажать в конце августа — начале сентября.

Из многолетников в августе делят и пересаживают пионы, дельфиниумы, дицентры, нивяник, ирисы, лилейники, астильбу, хосты и флоксы — пионы сажают с начала августа до середины сентября, астильба идеальна для посадки у забора в конце сезона. Виола (анютины глазки), посеянная в августе, успевает укорениться и зацветает уже весной, а незабудки, посаженные в этом месяце, прекрасно зимуют и в мае создают голубое облако на клумбе. Аквилегия, гвоздика китайская, маргаритки и примула дают лучшие результаты при позднем летнем посеве.

Ранее был назван многолетник, который приживается на раз-два, дает по 50 бутонов, цветет все лето.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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