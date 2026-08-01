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01 августа 2026 в 19:00

Не страшны ни сырость, ни тень: яркий цветок для подтапливаемых участков

Фото: D-NEWS.ru
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Купальница европейская может стать настоящим украшением сада, особенно если у вас есть сырые, подтапливаемые участки, где другие цветы отказываются расти.

Ее крупные шаровидные золотисто-желтые цветки диаметром до 5 см, состоящие из множества чашелистиков, напоминают солнечные бубенчики, которые распускаются в мае — июне и держатся около 35 дней, наполняя сад легким приятным ароматом. Ажурная резная листва купальницы остается декоративной на протяжении всего сезона, а само растение может расти на одном месте до 10 лет без пересадки.

Купальница предпочитает влажные, богатые перегноем почвы, хорошо растет в полутени и на солнце, но особенно эффектно смотрится у берегов водоемов, где ее яркие желтые шары отражаются в воде. Важно помнить: корни купальницы ядовиты, как у всех лютиковых, поэтому работу с растением лучше проводить в перчатках.

Ранее были названы цветы для посадки в августе: весной проклюнутся из земли еще до того, как сойдет снег.

Проверено редакцией
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