Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 11:45

Роскошный цветок, который выглядит дороже роз: растет до 50 лет, становясь с каждым годом пышнее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Древовидный пион Shimadaijin — это многолетник, который по праву считается одним из самых роскошных и эффектных среди всех пионов. Его огромные махровые или полумахровые цветы, достигающие в диаметре 15-20 см, окрашены в нежные розово-лиловые оттенки с волнистыми лепестками и контрастной золотистой серединкой, создавая впечатление драгоценного цветка, который выглядит дороже самых изысканных роз.

Куст достигает высоты 1,5-2 метров, цветет в мае-июне, а его сладкий, пряный аромат привлекает в сад бабочек и пчел. В отличие от травянистых пионов, древовидные пионы имеют одревесневающие стебли, которые не отмирают на зиму, и могут расти на одном месте до 50 лет, становясь с каждым годом только пышнее. Для посадки выбирайте солнечное место, защищенное от ветра, с плодородной, хорошо дренированной почвой.

Ранее были названы цветы для посадки в августе: весной проклюнутся из земли еще до того, как сойдет снег.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам рассказали, кому молятся об исцелении от болезней
Общество
Россиянам рассказали, кому молятся об исцелении от болезней
Мошенники замаскировали опасный вирус под цифровую карту АЗС
Общество
Мошенники замаскировали опасный вирус под цифровую карту АЗС
Цветок-«денежка»: посадите в тенистом уголке, и ваш сад украсят полупрозрачные перламутровые монетки
Общество
Цветок-«денежка»: посадите в тенистом уголке, и ваш сад украсят полупрозрачные перламутровые монетки
Такого цветка нет ни у кого из соседей: редкий многолетник с лиловыми колокольчиками
Общество
Такого цветка нет ни у кого из соседей: редкий многолетник с лиловыми колокольчиками
Хлорофитум преобразится на глазах: секреты ухода для густой зелени круглый год
Общество
Хлорофитум преобразится на глазах: секреты ухода для густой зелени круглый год
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок выпал из окна многоэтажки и скончался в больнице
Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе россиян
Власти Испании нашли способ остановить мигрантов в Сеуте
FPV-дрон ударил по автомобилю в Белгородской области
Стало известно, почему синхронисткам из РФ отказали выступить под Rammstein
Мишустин четко обозначил сроки создания российского аппарата МРТ
Росатом раскрыл последствия удара ВСУ по теплоходу в Черном море
Тела еще четверых альпинистов найдены в Пакистане
Атака ВСУ на Крым и Севастополь 1 августа: сколько жертв, где были удары
Стало известно о работе КТК после приостановки работы нефтепровода
Валиева покинула Россию перед началом сезона
Циничный удар по автобусу, дроны над Курском: как ВСУ атакуют РФ 1 августа
Медиатехнолог рассказала, как изменится рынок ИИ-контента в России
В России снимут фильм о высадке десантников в Гостомеле
Засуха в Европе: кадры рекордно обмелевших рек на фоне аномальной жары
Историк указала на нестыковку в словах Зеленского о потерях ВСУ
Аутсайдер прошлого сезона КХЛ назначил нового тренера
Иран выступил с новыми угрозами в адрес США по Ормузскому проливу
У арестованной в Грузии россиянки диагностировали предынфарктное состояние
Беженка из Родинского рассказала о жестоком обращении ВСУ с мирными людьми
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.