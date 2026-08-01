Роскошный цветок, который выглядит дороже роз: растет до 50 лет, становясь с каждым годом пышнее

Древовидный пион Shimadaijin — это многолетник, который по праву считается одним из самых роскошных и эффектных среди всех пионов. Его огромные махровые или полумахровые цветы, достигающие в диаметре 15-20 см, окрашены в нежные розово-лиловые оттенки с волнистыми лепестками и контрастной золотистой серединкой, создавая впечатление драгоценного цветка, который выглядит дороже самых изысканных роз.

Куст достигает высоты 1,5-2 метров, цветет в мае-июне, а его сладкий, пряный аромат привлекает в сад бабочек и пчел. В отличие от травянистых пионов, древовидные пионы имеют одревесневающие стебли, которые не отмирают на зиму, и могут расти на одном месте до 50 лет, становясь с каждым годом только пышнее. Для посадки выбирайте солнечное место, защищенное от ветра, с плодородной, хорошо дренированной почвой.

Ранее были названы цветы для посадки в августе: весной проклюнутся из земли еще до того, как сойдет снег.