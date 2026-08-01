Такого цветка нет ни у кого из соседей: редкий многолетник с лиловыми колокольчиками

Такого цветка нет ни у кого из соседей: редкий многолетник с лиловыми колокольчиками

Пузырница физалисовая — это редкий многолетник, который практически не встречается на российских дачах. Однако именно он может стать настоящей жемчужиной сада благодаря своим нежным лиловым или сиреневым колокольчатым цветкам, появляющимся ранней весной, когда большинство растений еще только просыпается после зимы.

Это растение имеет уникальный жизненный цикл: ранней весной оно выпускает цветоносы с очаровательными поникающими колокольчиками, а после цветения надземная часть полностью отмирает, оставляя лишь подземные органы до следующего сезона. Пузырница предпочитает тенистые и влажные места с рыхлой, плодородной почвой, хорошо дренированной, чтобы избежать застоя воды, и отлично чувствует себя под пологом деревьев или у берегов водоемов. Все части растения ядовиты, поэтому работать с ним нужно в перчатках и сажать подальше от мест, где играют дети.

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