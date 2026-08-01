Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 03:45

Такого цветка нет ни у кого из соседей: редкий многолетник с лиловыми колокольчиками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пузырница физалисовая — это редкий многолетник, который практически не встречается на российских дачах. Однако именно он может стать настоящей жемчужиной сада благодаря своим нежным лиловым или сиреневым колокольчатым цветкам, появляющимся ранней весной, когда большинство растений еще только просыпается после зимы.

Это растение имеет уникальный жизненный цикл: ранней весной оно выпускает цветоносы с очаровательными поникающими колокольчиками, а после цветения надземная часть полностью отмирает, оставляя лишь подземные органы до следующего сезона. Пузырница предпочитает тенистые и влажные места с рыхлой, плодородной почвой, хорошо дренированной, чтобы избежать застоя воды, и отлично чувствует себя под пологом деревьев или у берегов водоемов. Все части растения ядовиты, поэтому работать с ним нужно в перчатках и сажать подальше от мест, где играют дети.

Ранее были названы бордюрные цветы: просто рассыпьте семена вдоль дорожек — получите живую кайму.

Проверено редакцией
Читайте также
Аферисты обманывают россиян, надевая маску промоутеров известных компаний
Общество
Аферисты обманывают россиян, надевая маску промоутеров известных компаний
Роспотребнадзор дал советы по выбору вкусного арбуза
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору вкусного арбуза
Быстрорастущая лиана с необычными цветками и сердцевидными листьями: для сада и балкона
Общество
Быстрорастущая лиана с необычными цветками и сердцевидными листьями: для сада и балкона
Не требует стрижки и подавляет сорняки: цветок для оформления дорожек в саду
Общество
Не требует стрижки и подавляет сорняки: цветок для оформления дорожек в саду
Забудьте о рассаде: посейте это чудо — даст такие дружные всходы, что все будут просить семена
Общество
Забудьте о рассаде: посейте это чудо — даст такие дружные всходы, что все будут просить семена
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ озвучили, зачем США участвуют в украинском урегулировании
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 августа
Обманувший Долину мошенник намерен выйти из колонии по УДО
Силы ПВО сработали в небе над Москвой
«Шерстят по домам»: ВСУ уличили в мародерстве в Дружковке ДНР
Два крупных российских аэропорта изменили график работы
М-12 «Восток» дойдет до Тюмени: стоимость проезда, время в пути из Москвы
Названы лидеры российского зарплатного роста в мае
SHOT сообщил о поражении военных объектов в Киеве
Мощная атака на Киев ночью 1 августа: что известно о целях и последствиях
Европу накрыл кризис: десятки тысяч мигрантов из Африки штурмуют Испанию
Мирошник назвал главную движущую силу внешней политики США
Аферисты обманывают россиян, надевая маску промоутеров известных компаний
С 1 сентября в России изменятся правила перевозок автобусами и такси
Раскрыто, на сколько выросла цена газа в Европе в июле
Роспотребнадзор дал советы по выбору вкусного арбуза
Силы ПВО вновь отбили атаку дронов ВСУ на Тульскую область
Россия приняла решение по ОЭСР
Два космонавта покинули отряд Роскосмоса
Удары ВСУ по КТК взвинтили цены на бензин в Европе: Молдавия завыла первой
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.