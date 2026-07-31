Забудьте о рассаде: посейте это чудо — даст такие дружные всходы, что все будут просить семена

Забудьте о рассаде: посейте это чудо — даст такие дружные всходы, что все будут просить семена

Гвоздика китайская — это холодостойкое однолетнее растение, которое при посеве в августе дает более сильные и дружные всходы, чем при весеннем посеве. Особенно это заметно у холодостойких сортов, которые проходят естественную закалку, лучше переносят зиму и раньше зацветают.

При посеве в конце лета земля прогрета, влажность воздуха часто высокая, а световой день еще длинный, что создает идеальные условия для прорастания и развития молодых растений. Семена гвоздики китайской, посеянные в августе, успевают укорениться до холодов, и весной они быстро трогаются в рост, формируя компактные кустики, которые зацветают уже в начале лета и радуют глаз до самых заморозков.

Гвоздика китайская предпочитает солнечные места и плодородные, хорошо дренированные почвы, не требует частых поливов и подкормок, а ее яркие цветы с бахромчатыми краями отлично смотрятся в миксбордерах, бордюрах и контейнерах.

Ранее были названы кустарники, которые можно сажать в августе.