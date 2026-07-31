Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 18:30

Забудьте о рассаде: посейте это чудо — даст такие дружные всходы, что все будут просить семена

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гвоздика китайская — это холодостойкое однолетнее растение, которое при посеве в августе дает более сильные и дружные всходы, чем при весеннем посеве. Особенно это заметно у холодостойких сортов, которые проходят естественную закалку, лучше переносят зиму и раньше зацветают.

При посеве в конце лета земля прогрета, влажность воздуха часто высокая, а световой день еще длинный, что создает идеальные условия для прорастания и развития молодых растений. Семена гвоздики китайской, посеянные в августе, успевают укорениться до холодов, и весной они быстро трогаются в рост, формируя компактные кустики, которые зацветают уже в начале лета и радуют глаз до самых заморозков.

Гвоздика китайская предпочитает солнечные места и плодородные, хорошо дренированные почвы, не требует частых поливов и подкормок, а ее яркие цветы с бахромчатыми краями отлично смотрятся в миксбордерах, бордюрах и контейнерах.

Ранее были названы кустарники, которые можно сажать в августе.

Проверено редакцией
Читайте также
«100 тысяч сводок в день»: ИИ стал помощником врачей московских поликлиник
Общество
«100 тысяч сводок в день»: ИИ стал помощником врачей московских поликлиник
В популярном турецком аэропорту запретили встречать туристов с табличками
Общество
В популярном турецком аэропорту запретили встречать туристов с табличками
Посейте семена в августе — и уже следующей весной кустики зацветут яркими «мордашками»
Общество
Посейте семена в августе — и уже следующей весной кустики зацветут яркими «мордашками»
Бросьте семена в августе — и уже следующим летом цветок выбросит свечи синего или розового цвета
Общество
Бросьте семена в августе — и уже следующим летом цветок выбросит свечи синего или розового цвета
Этот голубой цветок называют одним из самых красивых в мире: гималайский мак словно светится в саду
Общество
Этот голубой цветок называют одним из самых красивых в мире: гималайский мак словно светится в саду
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерзость Пашиняна, суперудар по Украине, советы священника: что дальше
Хитрый план не помог магазинному вору украсть смартфон и колонку в Химках
Автобус с ФК «Факел» попал в ДТП
Популярная нейросеть внезапно перестала работать у россиян
В Белоруссии высмеяли идею Киева завести дело против Лукашенко
Минск объявил об открытии семейного гумкоридора для россиян и украинцев
Матч РПЛ перенесли в другой город из-за последствий ураганного ветра
Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским
Премьер-министра Испании освистали во время протеста в Сеуте
Премьер Британии заявил, что Инфантино не подходит на пост главы ФИФА
Жена известного блогера потеряла зрение после родов
Выросло число пострадавших при новой атаке ВСУ на Каховку
Подруга пропавшей в Сербии россиянки Турковой подтвердила ее гибель
В Федерации альпинизма раскрыли детали поисков тела Наговициной
Отказ от алкоголя, отцовство, слова об отъезде: как живет Александр Петров
Суд вынес приговор Лерчек
Власти проработают план стабилизации подачи света в Крыму
Стало известно, куда переведут на лечение раненного в ЛНР иеромонаха
Мендель усомнилась в цифрах потерь украинской армии
Пушков увидел реальный риск разрушения всей Европы
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.