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31 июля 2026 в 14:00

Посейте семена в августе — и уже следующей весной кустики зацветут яркими «мордашками»

Фото: D-NEWS.ru
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Виола, или анютины глазки, — это двулетнее растение, которое при посеве в августе успевает укорениться до наступления холодов и зацветает уже ранней весной следующего года, создавая в саду яркое разноцветное покрывало из синих, желтых, фиолетовых и белых «мордашек», которые не боятся легких заморозков и радуют глаз с апреля до самых холодов.

При посадке в августе, когда жара спадает и почва еще теплая, семена виолы прорастают быстро, а растения формируют компактные кустики, которые без проблем переживают зиму и зацветают одними из первых, создавая живой ковер, который после цветения не теряет декоративности. Виола предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени, а также хорошо себя чувствует на влажных, плодородных почвах. Чтобы добиться максимального эффекта, сейте семена в рыхлую, влажную землю, слегка присыпая их.

Ранее был назван цветок на замену петуниям — имеет врожденный иммунитет к грибкам и вирусам.

Проверено редакцией
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