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31 июля 2026 в 22:45

Быстрорастущая лиана с необычными цветками и сердцевидными листьями: для сада и балкона

Фото: D-NEWS.ru
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Родохитон — это экзотическая многолетняя лиана, которая завоевала популярность садоводов благодаря своему необычному и очень декоративному цветению, длящемуся с конца весны до осени.

В природе ее побеги достигают 3–5 метров, а в культуре она способна оплести беседку, забор или арку за один сезон. Главное украшение родохитона — цветки, состоящие из крупного ярко-пурпурного прицветника-колокольчика и длинной темно-бордовой трубки венчика, которая напоминает миниатюрный граммофон, создавая контраст и привлекая внимание.

Эта теплолюбивая лиана в России чаще выращивается как однолетник, так как не переносит зимних морозов, но ее быстрый рост и продолжительное цветение с лихвой компенсируют этот недостаток. Также ее можно выращивать на балконе. Светолюбивый родохитон предпочитает солнечные места или легкую полутень, регулярный полив и рыхлую питательную почву.

Ранее был назван цветок на замену петуниям — имеет врожденный иммунитет к грибкам и вирусам.

Проверено редакцией
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